Поверин объяснил, почему не сделал предложение Клаве Коке

Исполнительница хита «Покинула чат» полтора года встречалась с победителем шоу «Сердце Клавы». Александр признался, что пришел на проект ради медийности, а настоящие чувства возникли только к финалу. Несмотря на сомнения окружающих, он утверждает, что их отношения были искренними.

Александр мечтает стать актером, но не хотел использовать связи Клавы. Он пытался получить роль в сериале «Постучись в мою дверь», но не прошел кастинг. Отказ был частично связан с его требованиями уменьшить количество поцелуев в сценарии, чтобы избежать ревности Коки.

Он отметил, что в их отношениях не хватало времени друг для друга, так как Клава уделяла больше внимания карьере. Он хотел строить собственные проекты, а быть рядом с ней мог только на съемках и гастролях.

Когда интервьюер напомнил о жалобах Клавы на его увлечение играми, Александр объяснил, что выбрал их, чтобы избежать более вредных привычек, и это не мешало его заработку.

Клава также критиковала его за нежелание общаться с её родителями. Александр сказал, что у него с ними хорошие отношения, но он не вмешивался в рабочие вопросы и не считал нужным вести себя с ними как с родными.

Александр считает, что основная проблема в их отношениях заключалась в отсутствии открытого обсуждения претензий. Он рассказал о ссоре в Испании из-за ролика, где он поцеловал другую девушку, и Клава запретила его публиковать.

Поверин отметил, что, несмотря на планы Клавы создать с ним семью, он хотел сначала достичь финансовой стабильности. Для него свадьба и дети — серьезный шаг, и он не хотел, чтобы это привело к спорам о разделе имущества.

Александр добавил, что его доходы сопоставимы с доходами Клавы, хотя она зарабатывает больше. Они делили расходы, такие как на путешествия, и конфликтов на финансовую тему не было, пиешт The Voicemag.