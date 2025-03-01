Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников

Учёные из Сиднейского университета выяснили, что постоянный стресс на рабочем месте увеличивает биологический возраст офисных сотрудников. Согласно метаисследованию, опубликованному в BMJ, негативные факторы, такие как многозадачность, переутомление, высокая нагрузка и отсутствие уважения к работникам, ухудшают их психическое и физическое состояние.

Основные причины стресса, выделенные исследователями:

несбалансированная организация труда,

строгий контроль со стороны руководства,

несоразмерность усилий и вознаграждения,

низкий уровень поддержки в коллективе.

Также недостаток физической активности усугубляет ситуацию, ускоряя процессы старения.