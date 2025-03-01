Постоянный стресс на работе увеличивает биологический возраст офисных сотрудников
Фотограф: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3783201/
Учёные из Сиднейского университета выяснили, что постоянный стресс на рабочем месте увеличивает биологический возраст офисных сотрудников. Согласно метаисследованию, опубликованному в BMJ, негативные факторы, такие как многозадачность, переутомление, высокая нагрузка и отсутствие уважения к работникам, ухудшают их психическое и физическое состояние.
Основные причины стресса, выделенные исследователями:
- несбалансированная организация труда,
- строгий контроль со стороны руководства,
- несоразмерность усилий и вознаграждения,
- низкий уровень поддержки в коллективе.
Также недостаток физической активности усугубляет ситуацию, ускоряя процессы старения.
Учёные подчёркивают, что для сохранения здоровья важно не только снижать стресс, но и обеспечивать комфортные условия труда, включая поддержку со стороны коллег и руководства.
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