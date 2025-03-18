После матча «Спартак» — «Зенит» были задержаны 10 болельщиков

После встречи 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» полиция задержала не менее десяти человек, передает ТАСС. Игра, состоявшаяся 16 марта на «Лукойл-Арене», завершилась победой столичной команды со счетом 2:1.

Во время матча фанаты «Спартака» зажгли дымовые шашки, что привлекло внимание правоохранительных органов.

В Тушинский суд Москвы поступили протоколы о нарушении правил поведения зрителей на спортивных мероприятиях. Нарушителям грозит штраф до 10 тысяч рублей, обязательные работы и возможный запрет на посещение матчей на срок от шести месяцев до трех лет.

После 21 тура РПЛ «Спартак» и «Зенит» занимают второе и третье места в таблице, набрав по 43 очка.