Известный индийский астролог Пандит Сомнатх, которого прозвали «Индийским Вангой», сделал новое предсказание о судьбе России. Свои прогнозы он строит по лунному календарю. Как утверждает провидец, после 9 мая 2025 года россиян ожидают позитивные перемены.

По его словам, в марте завершился самватсар — 2081-й лунный год, считавшийся годом жестких испытаний. Весна станет поворотной точкой, когда глобальное напряжение начнёт снижаться.

«В 2025 году Россию ждёт триумф, духовный подъём и финансовое благополучие. Это благоприятное время для верующих, лидеров и простых людей», — отметил астролог ещё осенью прошлого года.

Предсказание вызвало бурное обсуждение в соцсетях — одни называют его обнадёживающим, другие ждут подтверждения на практике, пишет ИА «МедиаПоток».