После 9 мая россиян ждут перемены: индийский астролог предрек триумф и благополучие
Pro Город
Известный индийский астролог Пандит Сомнатх, которого прозвали «Индийским Вангой», сделал новое предсказание о судьбе России. Свои прогнозы он строит по лунному календарю. Как утверждает провидец, после 9 мая 2025 года россиян ожидают позитивные перемены.
По его словам, в марте завершился самватсар — 2081-й лунный год, считавшийся годом жестких испытаний. Весна станет поворотной точкой, когда глобальное напряжение начнёт снижаться.
«В 2025 году Россию ждёт триумф, духовный подъём и финансовое благополучие. Это благоприятное время для верующих, лидеров и простых людей», — отметил астролог ещё осенью прошлого года.
Предсказание вызвало бурное обсуждение в соцсетях — одни называют его обнадёживающим, другие ждут подтверждения на практике, пишет ИА «МедиаПоток».
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