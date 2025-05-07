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После 9 мая россиян ждут перемены: индийский астролог предрек триумф и благополучие

Известный индийский астролог Пандит Сомнатх, ко...

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Известный индийский астролог Пандит Сомнатх, которого прозвали «Индийским Вангой», сделал новое предсказание о судьбе России. Свои прогнозы он строит по лунному календарю. Как утверждает провидец, после 9 мая 2025 года россиян ожидают позитивные перемены.

По его словам, в марте завершился самватсар — 2081-й лунный год, считавшийся годом жестких испытаний. Весна станет поворотной точкой, когда глобальное напряжение начнёт снижаться.

«В 2025 году Россию ждёт триумф, духовный подъём и финансовое благополучие. Это благоприятное время для верующих, лидеров и простых людей», — отметил астролог ещё осенью прошлого года.

Предсказание вызвало бурное обсуждение в соцсетях — одни называют его обнадёживающим, другие ждут подтверждения на практике, пишет ИА «МедиаПоток».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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