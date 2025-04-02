Попадает в голову через нос: специалист объяснила, чем опасны амебы-«мозгоеды»

В одном из американских аквапарков годовалый ребёнок заразился амебой Неглерией и умер от тяжёлого поражения мозга.

Профессор МГУ Елене Темеревой объяснила «Вечерней Москве», что Неглерия — одноклеточный организм, обитающий в тёплой пресной воде. При температуре около 30 градусов амеба активизируется, проникает в организм через нос и достигает мозга по обонятельному нерву.

Там она вызывает опасное воспаление — неглериаз, при котором поражаются ткани мозга. Болезнь развивается стремительно, и смерть может наступить в считаные дни. В России заражений Неглерией не зафиксировано, в то время как в США подобные случаи происходят регулярно.

Амеба была впервые описана в 1960 году австралийским врачом Малкольмом Фоулером.