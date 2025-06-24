Польша планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. Это решение было принято Сеймом страны после предложения Министерства семьи, труда и социальной политики.

Пилотная программа стартует после объявления правил до 30 июня 2025 года, а полный переход намечено завершить к ноябрю 2027 года. Работники смогут выбрать один из трех вариантов: четырехдневную рабочую неделю, сокращенный рабочий день (шесть часов) или дополнительный отпуск. Министерство выделит 10 миллионов злотых (около 212 миллионов рублей) на поддержку компаний, которые обязаны сохранить текущие зарплаты и штат.

Программа будет направлена на изучение влияния сокращенного рабочего времени на производительность и благополучие сотрудников, передает Eversheds Sutherland.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что нагрузка на российских учителей будет снижаться за счет уменьшения времени на оформление документов, благодаря работе Рособрнадзора и Минпросвещения РФ.

Источник: vm.ru