Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор»
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Польские власти приняли решение ввести санкции против братьев Андрея и Сергея Шнайдеров, которые известны как владельцев сети магазинов «Светофор». Запись об их внесении в санкционный список была опубликована 25 апреля на сайте Министерства внутренних дел Польши.
Одной из причин такого шага стало то, что братья Шнайдеры находятся под украинскими санкциями.
Несмотря на это, в Польше братья Шнайдеры зарегистрировали компанию Torgservis.pl и открыли сеть магазинов MyPrice. По данным Forbes, состояние одного из братьев - Сергея Шнайдера - составляет 1,4 млрд. доллоров.
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