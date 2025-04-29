Польша ввела санкции против владельцев сети магазинов «Светофор»

Польские власти приняли решение ввести санкции против братьев Андрея и Сергея Шнайдеров, которые известны как владельцев сети магазинов «Светофор». Запись об их внесении в санкционный список была опубликована 25 апреля на сайте Министерства внутренних дел Польши.

Одной из причин такого шага стало то, что братья Шнайдеры находятся под украинскими санкциями.

Несмотря на это, в Польше братья Шнайдеры зарегистрировали компанию Torgservis.pl и открыли сеть магазинов MyPrice. По данным Forbes, состояние одного из братьев - Сергея Шнайдера - составляет 1,4 млрд. доллоров.