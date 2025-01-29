Похоронная муниципальная служба из Ярославля назвала причину покупки «Москвич 6»

Портал 76.RU поделился дополнительной информацией о недавней закупке, вызвавшей интерес общественности. В муниципальной похоронной службе Ярославля рассказали, зачем убыточное предприятие приобрело автомобиль «Москвич 6» в версии «Бизнес».

Юрист компании Сергей Алексеев сообщил, что машина предназначена для директора организации Алексея Косогорова. Он пояснил, что руководитель будет сам управлять автомобилем, так как на данный момент у него нет личного водителя. По словам Алексеева, директору необходимо перемещаться по рабочим вопросам, поэтому транспорт ему просто необходим.

Возникал вопрос, почему был выбран именно вариант «Бизнес», а не более доступная модель. Однако, как выяснилось, этот выбор оказался экономически оправданным. Алексеев уточнил, что комплектация «Бизнес» оказалась дешевле, чем «Стандарт», но при этом в другом городе – автомобиль приобрели во Владимире, так как в Ярославле цена на аналогичную модель была выше. Он отметил, что местные поставщики завышают стоимость машин и предлагают новые модели только через дилеров, что делает их покупку менее выгодной.