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Похоронная муниципальная служба из Ярославля назвала причину покупки «Москвич 6»

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Портал 76.RU поделился дополнительной информацией о недавней закупке, вызвавшей интерес общественности. В муниципальной похоронной службе Ярославля рассказали, зачем убыточное предприятие приобрело автомобиль «Москвич 6» в версии «Бизнес».

Юрист компании Сергей Алексеев сообщил, что машина предназначена для директора организации Алексея Косогорова. Он пояснил, что руководитель будет сам управлять автомобилем, так как на данный момент у него нет личного водителя. По словам Алексеева, директору необходимо перемещаться по рабочим вопросам, поэтому транспорт ему просто необходим.

Возникал вопрос, почему был выбран именно вариант «Бизнес», а не более доступная модель. Однако, как выяснилось, этот выбор оказался экономически оправданным. Алексеев уточнил, что комплектация «Бизнес» оказалась дешевле, чем «Стандарт», но при этом в другом городе – автомобиль приобрели во Владимире, так как в Ярославле цена на аналогичную модель была выше. Он отметил, что местные поставщики завышают стоимость машин и предлагают новые модели только через дилеров, что делает их покупку менее выгодной.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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