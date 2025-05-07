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«Подарком из космоса»: ученые раскрыли тайну кулона Тутанхамона

Учёные доказали, что знаменитый кулон с жёлтым ...

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Учёные доказали, что знаменитый кулон с жёлтым стеклом из гробницы Тутанхамона создан не человеком — он имеет внеземное происхождение. Анализ показал, что материал внутри украшения появился после падения метеорита около 29 миллионов лет назад.

Жёлтое стекло, найденное в Ливийской пустыне, содержит кварц, глинистые минералы, оксиды титана и железа. Под микроскопом специалисты обнаружили частицы, в 20 000 раз меньше листа бумаги. Их структура говорит о том, что материал образовался при температуре до 2700 °C и давлении до 130 000 атмосфер — такие условия возможны только при ударе метеорита.

Теперь кулон из гробницы фараона не просто артефакт, а настоящий осколок космической катастрофы, переживший тысячелетия, пишет ИА МедиаПоток.

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