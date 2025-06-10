Под пирамидами Гизы ученые нашли второй подземный «город»
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Учёные обнаружили второй скрытый «город» под пирамидами Гизы, выявив подземные структуры под пирамидой Микерина. В марте 2025 года исследователи сообщили об открытии под пирамидой Хеопса, где были найдены шахты, камеры и колонны, возможно, более старые, чем сами пирамиды.
Эксперт Филиппо Бионди отметил, что под пирамидой Менкаура, скорее всего, расположены такие же структуры, как и под Хеопсом, что указывает на существование подземного комплекса, соединяющего пирамиды на глубине 600 метров. Подземная сеть включает туннели, соединяющие основные сооружения.
Учёные продолжают собирать данные для выяснения назначения этих объектов. В их конструкции задействованы природные элементы: воздух, вода, огонь и земля.
Комплекс Гизы включает пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и Большого сфинкса. Технология их возведения остаётся неизвестной, сообщает МИР 24 со ссылкой на The Daily Mail.
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