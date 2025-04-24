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Под Новой Зеландией нашли затопленный материк: новая гипотеза прошла проверку

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В научных кругах растет интерес к огромной подводной платформе, окружающей Новую Зеландию, которую рассматривают как возможную часть древнего материка. Эта область, известная как Зеландия, может оказаться тем самым седьмым континентом, скрытым под водной гладью, считают некоторые геологи.

Протяженность континентальной плиты составляет около 5 миллионов квадратных километров, что сопоставимо с двумя третями территории Австралии. Хотя сегодня над океаном видны только два крупных острова — Северный и Южный, геологические данные указывают на более обширное прошлое этой территории.

На дне моря ученые обнаружили древние речные долины и горные хребты, которые свидетельствуют о том, что Зеландия когда-то была над уровнем моря. Исследования показывают, что для того чтобы эта земля снова появилась на поверхности, уровень Мирового океана должен снизиться более чем на тысячу метров.

Изучение возраста океанического дна, а также структуры и состава горных пород позволяет ученым выдвигать смелые гипотезы о тектонических процессах, приведших к погружению материка. Некоторые ученые даже предполагают связь Зеландии с мифическими исчезнувшими цивилизациями, такими как Му или Атлантида.

Хотя такие теории пока считаются альтернативными, они продолжают вызывать интерес в научном сообществе и открывают новую эру в изучении геологической истории Земли. Возможно, ключ к затопленному прошлому Новой Зеландии находится ближе, чем мы думаем, сообщает ГоворитУфа.

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