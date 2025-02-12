Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Появились подробности о жизни владельца пекарни, где москвичи отравились ртутью

Ранее стало известно, что в Москве двое человек...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Хозяин пекарни, где двое жителей Москвы получили отравление пирожками с ртутью, ранее занимался строительным бизнесом в Красноярском крае, но затем решил переключиться на сферу общепита.

По данным SHOT, предпринимателя зовут Олег Я. В последние годы он занимался хлебопекарным делом: в 2020 году закрыл своё прежнее ИП, которое просуществовало около полугода, затем зарегистрировал новое и открыл пекарню «Мельница». До этого его деятельность была связана со строительством.

Сотрудников он набирал через объявления и соцсети, предлагая оплату 3–3,5 тысячи рублей за смену и требуя как минимум год опыта. Вакансия была открыта для граждан стран СНГ, но с условием грамотного владения русским языком без акцента. Работникам в качестве обеда предоставляли продукцию пекарни. Сейчас «Мельница» закрыта по предписанию Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Москве двое человек оказались в больнице имени Склифосовского после того, как съели пирожки с ртутью. В пекарню прибыли сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора, чтобы провести проверку и выяснить, как токсичное вещество оказалось в выпечке. Расследование продолжается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Интересное в Казани

день назад

Ресторан Cheeseria на Баумана празднует 6 лет! В Казань приедет звездный шеф Антон Исаков

пьют ли клопы кровь

Новости Казани

день назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Интересное в Казани

2 дня назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

установка душевой кабины цена за работу в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Не у нас

20 часов назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен

Новости Казани

день назад

Аэропорт Казани 11 февраля временно не принимает и не отправляет рейсы

Лонгриды

час назад

Электромобили в Татарстане: как развивается сеть зарядных станций?

Новости Казани

3 часа назад

Профессор КФУ Нефедьев рассказал о корональной дыре на Солнце
Новости Казани
2 дня назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Татарстана

час назад

В Кукморском районе в ДТП погиб 64-летний мужчина

Интересное в Казани

день назад

Попали в сети: рассказываем, где любят обедать казанцы

Не у нас

2 часа назад

Появились подробности о жизни владельца пекарни, где москвичи отравились ртутью

Не у нас

2 часа назад

Суперкомпьютер рассчитал, когда может наступить Конец Света
В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего ра...
Не у нас
13 минут назад

В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего рабочего на стройке метро

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане в 2025 году модернизируют 36 объектов коммунальной инфраструктуры

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане предотвращены 5 нападений на школы

Новости Татарстана

19 часов назад

В поликлиниках Татарстана могут появиться репродуктивные кабинеты для подростков
Где жить? Разбираем коттеджный поселок Каймары ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Где жить? Разбираем коттеджный поселок Каймары в 5 километрах от Казани