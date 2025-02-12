Появились подробности о жизни владельца пекарни, где москвичи отравились ртутью

Хозяин пекарни, где двое жителей Москвы получили отравление пирожками с ртутью, ранее занимался строительным бизнесом в Красноярском крае, но затем решил переключиться на сферу общепита.

По данным SHOT, предпринимателя зовут Олег Я. В последние годы он занимался хлебопекарным делом: в 2020 году закрыл своё прежнее ИП, которое просуществовало около полугода, затем зарегистрировал новое и открыл пекарню «Мельница». До этого его деятельность была связана со строительством.

Сотрудников он набирал через объявления и соцсети, предлагая оплату 3–3,5 тысячи рублей за смену и требуя как минимум год опыта. Вакансия была открыта для граждан стран СНГ, но с условием грамотного владения русским языком без акцента. Работникам в качестве обеда предоставляли продукцию пекарни. Сейчас «Мельница» закрыта по предписанию Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что в Москве двое человек оказались в больнице имени Склифосовского после того, как съели пирожки с ртутью. В пекарню прибыли сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора, чтобы провести проверку и выяснить, как токсичное вещество оказалось в выпечке. Расследование продолжается.