Появились подробности о жизни владельца пекарни, где москвичи отравились ртутью
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Хозяин пекарни, где двое жителей Москвы получили отравление пирожками с ртутью, ранее занимался строительным бизнесом в Красноярском крае, но затем решил переключиться на сферу общепита.
По данным SHOT, предпринимателя зовут Олег Я. В последние годы он занимался хлебопекарным делом: в 2020 году закрыл своё прежнее ИП, которое просуществовало около полугода, затем зарегистрировал новое и открыл пекарню «Мельница». До этого его деятельность была связана со строительством.
Сотрудников он набирал через объявления и соцсети, предлагая оплату 3–3,5 тысячи рублей за смену и требуя как минимум год опыта. Вакансия была открыта для граждан стран СНГ, но с условием грамотного владения русским языком без акцента. Работникам в качестве обеда предоставляли продукцию пекарни. Сейчас «Мельница» закрыта по предписанию Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что в Москве двое человек оказались в больнице имени Склифосовского после того, как съели пирожки с ртутью. В пекарню прибыли сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора, чтобы провести проверку и выяснить, как токсичное вещество оказалось в выпечке. Расследование продолжается.
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