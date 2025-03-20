Появились кадры поврежденной больницы в Энгельсе после атаки БПЛА

В сети появились кадры из больницы в Энгельсе, пострадавшей из-за атаки беспилотников ВСУ. Их опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео сотрудники медучреждения осматривают здание. Один из них указывает на выбитые окна и поврежденные стены. В ординаторской стекла полностью выбило, пострадала и раковина.

Атака на Саратовскую область произошла в ночь на 20 марта. Были повреждены два детских сада и школа, пострадали два человека. В учебных заведениях Энгельса детей временно перевели на дистанционное обучение. По информации Минобороны, над Саратовской областью сбили 54 дрона. Всего в семи российских регионах перехватили более 130 беспилотников. Под удар попали Воронежская, Белгородская, Ростовская и Курская области, а также Крым.