PNAS: Земля замерзла на 4 миллиона лет 640 миллионов лет назад

Учёные раскрыли подробности второго по древности глобального оледенения Земли, которое длилось около 4 миллионов лет. Речь идёт о Мариноанском оледенении, начавшемся 639 миллионов лет назад и ставшем одним из ключевых климатических катаклизмов неопротерозойской эры.

Исследования проводились с помощью современного изотопного анализа и 3D-моделирования ледниковых отложений в Намибии. Эти методы позволили восстановить климатические процессы той эпохи с высокой степенью точности.

По словам исследователей, Земля в ту эпоху пережила как минимум два глобальных оледенения с интервалом в 30 миллионов лет. Первое произошло примерно 60 миллионов лет ранее.

Особый интерес вызывает тот факт, что после многомиллионного периода холода на планете наступило резкое потепление. Именно этот климатический переход, по мнению учёных, создал условия для появления многоклеточных организмов, положив начало эволюции сложной жизни на Земле.

Таким образом, катастрофические изменения климата сыграли ключевую роль в формировании современной биосферы, пишет «Газета.ру» со ссылкой на журнал PNAS.