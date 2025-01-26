Не у нас
· 16+ · Служба новостей

PNAS: В США нашли лес из сосны белокорой, замерзший 5500 лет назад

Подписаться в Telegram

На плато Беартут в Скалистых горах, расположенном на высоте более 3 тысяч метров, учёные нашли древний лес сосны белокорой (Pinus albicaulis), который был скрыт подо льдом на протяжении тысячелетий. Это уникальное открытие стало возможным благодаря стабильным ледниковым условиям, которые защитили деревья от разрушения.

Причины оледенения

Как сообщает журнал PNAS, примерно 5,5 тысяч лет назад на этой территории произошло резкое похолодание климата. Лес, ранее процветавший на больших высотах, стал жертвой изменений, связанных с завершением тёплого периода, начавшегося после последнего ледникового периода около 10 тысяч лет назад.

Дополнительно на климат повлияли мощные вулканические извержения, сопровождавшиеся выбросами пепла и газов в атмосферу. Это вызвало дальнейшее снижение температур и быстрое оледенение, которое полностью поглотило деревья. Благодаря этому они сохранили свою форму, хотя и лишились коры, выглядя как современные деревья из ветреных регионов.

Древние артефакты

Вместе с лесом был найден деревянный шест, которому около 10 тысяч лет. Исследователи предполагают, что он мог быть частью охотничьего копья, используемого древними людьми, жившими в этой экосистеме. Лес тогда представлял собой активное место обитания животных и людей, занимавшихся охотой.

Значение находки

Это открытие подтверждает масштабные изменения климата, происходившие в прошлом, и подчёркивает, как уязвимы экосистемы перед резкими изменениями окружающей среды. Сохранение леса подо льдом в течение тысячелетий даёт учёным уникальную возможность изучить историю климата и жизни древних высокогорных территорий.

Ледник, в котором находился лес, остаётся нетронутым, что позволило деревьям сохраниться в отличном состоянии и избежать разрушительных процессов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Важное в РТ

день назад

Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

чем обработать место где рос борщевик

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Интересное в Казани

3 дня назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

поиск воды на участке для колодца в Москве

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

22 часа назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Новости Татарстана

день назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Казани
день назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Казани

минуту назад

Аюпова: "Надеюсь Центр ремесел в ЦУМе откроется в 2025 году"

Новости Татарстана

минуту назад

1195 татарстанцев запретили сделки с недвижимостью без личного участия

Новости Татарстана

6 минут назад

В аэропортах Казани и Нижнекамска проверяют на вирус Марбург

Новости Татарстана

6 минут назад

Предприниматель из Татарстана пойдет под суд за хищение 102 тысяч субсидии
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
день назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Не у нас

11 минут назад

Ученые нашли в Чернобыле черных лягушек и неубиваемых червей

Не у нас

11 минут назад

Туристы обнаружили мазутное пятно на пляже в Олимпийском парке Сочи

Происшествия

16 минут назад

На Черном море зафиксировали новые выбросы мазута
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
6 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей