PNAS: В США нашли лес из сосны белокорой, замерзший 5500 лет назад

На плато Беартут в Скалистых горах, расположенном на высоте более 3 тысяч метров, учёные нашли древний лес сосны белокорой (Pinus albicaulis), который был скрыт подо льдом на протяжении тысячелетий. Это уникальное открытие стало возможным благодаря стабильным ледниковым условиям, которые защитили деревья от разрушения.

Причины оледенения

Как сообщает журнал PNAS, примерно 5,5 тысяч лет назад на этой территории произошло резкое похолодание климата. Лес, ранее процветавший на больших высотах, стал жертвой изменений, связанных с завершением тёплого периода, начавшегося после последнего ледникового периода около 10 тысяч лет назад.

Дополнительно на климат повлияли мощные вулканические извержения, сопровождавшиеся выбросами пепла и газов в атмосферу. Это вызвало дальнейшее снижение температур и быстрое оледенение, которое полностью поглотило деревья. Благодаря этому они сохранили свою форму, хотя и лишились коры, выглядя как современные деревья из ветреных регионов.

Древние артефакты

Вместе с лесом был найден деревянный шест, которому около 10 тысяч лет. Исследователи предполагают, что он мог быть частью охотничьего копья, используемого древними людьми, жившими в этой экосистеме. Лес тогда представлял собой активное место обитания животных и людей, занимавшихся охотой.

Значение находки

Это открытие подтверждает масштабные изменения климата, происходившие в прошлом, и подчёркивает, как уязвимы экосистемы перед резкими изменениями окружающей среды. Сохранение леса подо льдом в течение тысячелетий даёт учёным уникальную возможность изучить историю климата и жизни древних высокогорных территорий.

Ледник, в котором находился лес, остаётся нетронутым, что позволило деревьям сохраниться в отличном состоянии и избежать разрушительных процессов.