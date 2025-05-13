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PNAS: антибиотики для лечения загрязняют реки по всему миру

Учёные выявили: 8,5 тыс. тонн антибиотиков ежег...

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Согласно исследованию Университета Макгилла, опубликованному в журнале PNAS Nexus, около 8,5 тыс. тонн антибиотиков ежегодно попадают в мировые реки. Это составляет почти треть от всего объёма препаратов, используемых человеком. Даже после очистки сточных вод значительная часть лекарств остаётся в окружающей среде.

Ученые установили, что даже малые концентрации антибиотиков способствуют развитию устойчивости у бактерий и наносят вред водной флоре и фауне. Особую опасность представляет амоксициллин, особенно в странах Юго-Восточной Азии, где высокое потребление сочетается с недостаточной эффективностью очистных сооружений.

Исследование охватило 900 точек по всему миру и подтвердило выводы с помощью математического моделирования. Учёные подчёркивают, что речь не идёт о полном отказе от антибиотиков, а о необходимости регулирования их воздействия на водную среду.

Отдельно отмечено, что в исследовании не учитывались выбросы от животноводства и фармацевтических предприятий, которые также вносят значительный вклад в загрязнение.

Авторы призывают к созданию международных систем мониторинга водных объектов и внедрению программ по снижению экологического ущерба.

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