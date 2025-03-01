Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

Плохой режим сна повышает риск преждевременной смерти на 29%

Новое исследование, опубликованное в JAMA Netwo...

Фотограф: John-Mark Smith: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/296817/

Подписаться на Дзен.канал

Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что две трети американцев спят либо слишком мало, либо слишком много, что негативно влияет на их здоровье. У людей, чей режим сна отклоняется от рекомендованных 7–9 часов в сутки, риск преждевременной смерти повышается на 29%.

Учёные из Университета Вандербильта проанализировали данные о сне и здоровье почти 47 000 человек в возрасте 40–79 лет. Исследование охватывало период с 2002 по 2013 год.

Испытуемых разделили на группы по «траектории» сна — изменению его продолжительности со временем. Например, у людей на «длинно-короткой» траектории продолжительность сна сначала была высокой, а затем сократилась, а у «коротко-длинной» — наоборот.

Основные выводы:

  • У тех, кто сначала спал мало, а потом много («коротко-длинная» траектория), общий риск смертности увеличился на 29%.
  • У тех, кто сначала спал много, а потом мало («длинно-короткая» траектория), риск повысился на 19%.
  • У тех, кто всегда спал слишком много («длинно-длинная» траектория), риск вырос на 27%.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в случае смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи отмечают, что поддержание стабильного и здорового режима сна крайне важно для долгосрочного здоровья. Они также задаются вопросом, можно ли компенсировать вред, нанесённый нерегулярным сном, и сколько времени требуется для восстановления организма.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Семьи больше не в приоритете? Что скрывается за падением рождаемости в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий и идей для яркого сезона

как выглядят клопы в квартире домашние фото

Лонгриды

день назад

Синоптики раскрыли даты: вот когда зима окончательно покинет Казань

Новости Казани

2 дня назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

вынести строительный мусор из квартиры цена в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Mash: во Владикавказе спасатель МЧС умер при попытке снять кошку с дерева

Новости Казани

день назад

Тарасова: тренеры по фигурному катанию переедут в Казань для работы с Загитовой

Новости Татарстана

день назад

Синоптики рассказали, когда в Татарстане наступит весна

Новости Татарстана

день назад

СК просит ареста для главы исполнительного комитета Альметьевска Айнура Исхакова

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за агрессивного подростка в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрирова...

Новости Казани

6 минут назад

В Казани аренда квартир-студий подорожала на 26,5% за год

Гид по скидкам Казани

день назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья

Новости Казани

час назад

Сегодня в Казани продолжится Чемпионат России по лыжным гонкам

Не у нас

10 часов назад

Плохой режим сна повышает риск преждевременной смерти на 29%
Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин поздравил му...
Новости Татарстана
день назад

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с наступающим Рамаданом

Не у нас

11 часов назад

«Яндекс» в 2025 году представит нейросеть, способную к сложным рассуждениям

Не у нас

11 часов назад

Михаил Варфоломеев предсказал, когда закончится нефть в Татарстане

Не у нас

11 часов назад

В ОАЭ планируют решить проблему пробок с помощью ИИ
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
5 дней назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела