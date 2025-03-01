Плохой режим сна повышает риск преждевременной смерти на 29%

Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что две трети американцев спят либо слишком мало, либо слишком много, что негативно влияет на их здоровье. У людей, чей режим сна отклоняется от рекомендованных 7–9 часов в сутки, риск преждевременной смерти повышается на 29%.

Учёные из Университета Вандербильта проанализировали данные о сне и здоровье почти 47 000 человек в возрасте 40–79 лет. Исследование охватывало период с 2002 по 2013 год.

Испытуемых разделили на группы по «траектории» сна — изменению его продолжительности со временем. Например, у людей на «длинно-короткой» траектории продолжительность сна сначала была высокой, а затем сократилась, а у «коротко-длинной» — наоборот.

Основные выводы:

У тех, кто сначала спал мало, а потом много («коротко-длинная» траектория), общий риск смертности увеличился на 29%.

У тех, кто сначала спал много, а потом мало («длинно-короткая» траектория), риск повысился на 19%.

У тех, кто всегда спал слишком много («длинно-длинная» траектория), риск вырос на 27%.

Аналогичная тенденция наблюдалась и в случае смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.