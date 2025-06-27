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Плазменная переработка превращает мусор в чистую энергию

Плазменная переработка: мусор превращается в чи...

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Плазменная газификация предлагает революционный способ переработки мусора, превращая его в источник чистой энергии без вредных выбросов. В отличие от традиционного сжигания отходов, при котором образуются дым и токсичные вещества, плазменная технология разлагает мусор на молекулы с помощью ионизированного газа, разогретого до экстремальных температур, создавая синтез-газ, который можно использовать для производства электроэнергии и тепла.

При температуре, превышающей 3000°C, отходы, включая пластик, резину и даже опасные химикаты, не горят, а разлагаются на простые газы, такие как водород и угарный газ. Эта технология исключает образование диоксинов и других токсичных продуктов. Остатки после переработки, такие как стекловидный шлак, могут использоваться в строительстве.

Плазменная газификация значительно эффективнее традиционных методов переработки отходов, так как синтез-газ обеспечивает больше энергии, чем требуется для работы установки. Эта технология уже успешно применяется в Германии, и, по прогнозам, в течение 10-15 лет плазменные заводы появятся в Европе, Северной Америке и других странах.

Технология предлагает решение проблемы отходов, превращая мусор в полезный ресурс, а не скрывая его, как это происходит на полигонах. Хотя внедрение технологии потребует значительных инвестиций и изменений в законодательстве, она может стать важным шагом к безотходному будущему.

Источник: innovanews.ru

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