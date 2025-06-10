Пляжи Геленджика забитые туристами сняли на видео, несмотря на мазут

Краснодарский край накрыла сильная жара, и многие туристы поспешили к водоемам, чтобы найти спасение от палящего солнца. Особенно оживленными стали кубанские курорты, где пляжи заполнились отдыхающими.

На видео, снятом 9 июня на пляже «Дельфин» в Геленджике, видно, как сотни людей, приехавших из разных уголков России, наслаждаются солнечными ваннами. Множество отдыхающих также решились на купание в Черном море. Автор видео отметил, что в это время в Анапе купание было запрещено, тогда как в Геленджике пляжи были полны.

Согласно данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода в море у берегов Геленджика на 9 июня достигла комфортной температуры для купания — +22 градуса.

Эксперты прогнозируют, что вода в Черном море на курортах юга европейской части России станет достаточно теплой для комфортного купания (до +22 градусов) не раньше середины июня, как ранее сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.