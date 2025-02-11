Planetary Science Journal: Астероид Апофис грозит Земле «астротрясениями»

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса установили, что астероид Апофис пролетит на расстоянии около 19 000 миль (примерно 31 000 км) от Земли. В момент сближения гравитационное воздействие нашей планеты может спровоцировать так называемые «астротрасения» — сейсмическую активность на его поверхности.

Как сообщает Planetary Science Journal, мощное притяжение Земли может привести к выбросу пыли и каменистых обломков, а также спровоцировать оползни, что может повлиять на структуру астероида.

Ранее вероятность столкновения Апофиса с Землей оценивали в 2,7%, однако последние расчеты показали, что этот риск снизился до одного случая на два миллиарда. Ученые продолжают наблюдать за объектом и уверены, что в ближайшие сто лет он не угрожает нашей планете, пишет akpars.ru.