Плачущие иконы: как церковь исследует чудеса мироточения
Иногда в церквях можно увидеть иконы, которые начинают «плакать» — источать миро, маслянистую жидкость. Это явление имеет долгую историю, начиная с мощей святых, которые уже в Средневековье начали выделять миро. Например, мощи Николая Чудотворца в Италии выделяют миро больше тысячи лет.
Первые случаи мироточения икон в России были зафиксированы в XIV и XVII веках. Толгская икона Божией Матери и Оранская Владимирская икона стали первыми, к которым потянулись верующие, веря, что такие иконы могут исцелять и предсказывать беды, как войны или природные катастрофы.
Однако, до сих пор ученые не могут точно объяснить причины мироточения. Одной из гипотез является мошенничество, связанное с установкой специальных емкостей за глазами иконы, из которых выделяется миро. Другая версия предполагает, что миро появляется на иконах из-за взаимодействия с прихожанами, которые используют его в обрядах.
Одним из научных объяснений является конденсация масляных паров. В 1996 году в Торонто, когда икона мироточила, ученые пришли к выводу, что это было связано с физическими процессами, а не чудом.
Церковь же имеет свои методы проверки мироточения. Специальная комиссия оценивает икону и, если есть сомнения в её чудотворности, помещает её в закрытый киот для дальнейшего наблюдения. Если «слезы» продолжаются, икону признают подлинной мироточивой, пишет ИА «Кулик» со ссылкой на Life.
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