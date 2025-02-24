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Петербуржец выбросил кошку со смотровой площадки: что о нем известно

Спустя некоторое время мужчину задержали

pixabay.com

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По данным «Базы», утром 23 февраля на территорию туристического объекта пришёл мужчина. Камеры зафиксировали, что он сначала погладил кошку, а затем, убедившись, что рядом никого нет, поднял её, унёс на смотровую площадку и сбросил вниз.

Муся жила у «Ласточкиного гнезда» около десяти лет и стала местной достопримечательностью.

Спустя некоторое время мужчину задержали. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Сейчас его везут в ялтинский отдел МВД, где устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отвечая на вопрос о причинах своего поступка, задержанный сказал, что кошка начала вырываться. В ходе опроса он пояснил, что животному не понравилось, когда он взял его на руки, поэтому он решил сбросить его с обрыва.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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