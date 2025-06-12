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Пеший туризм в России набирает популярность

Количество людей, занимающихся пешими походами ...

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Количество людей, занимающихся пешими походами в России, увеличивается на 10-15% ежегодно. Это привело к росту спроса на туристическое снаряжение — палатки подорожали на 40%, коврики — на 60%. Эксперт Юлия Любимова поделилась с «Вечерней Москвой» лучшими маршрутами.

Популярные маршруты включают «тридцатку» через Кавказский заповедник и Большую Байкальскую тропу. Туры могут стоить от 2 до 5 тысяч рублей за однодневные походы и от 6 до 12 тысяч за походы с ночевкой. Многодневные маршруты по Кавказу или Алтаю могут стоить от 45 тысяч рублей и выше.

Для походов рекомендуется брать с собой рюкзак, треккинговые ботинки, термобелье и аптечку. В некоторых турах снаряжение выдается, что упрощает подготовку.

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