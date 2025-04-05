Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

Первый канал снимет фильм и сериал с сгенерированными ИИ персонажами

Генеральный директор Первого канала Константин ...

Фотограф: Kyle Loftus: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3379934/

Подписаться на Дзен.канал

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о запуске двух проектов, где будут использоваться цифровые образы актёров, созданные с помощью искусственного интеллекта.

По его словам, этим летом начнутся съёмки фильма, где часть персонажей будет полностью сгенерирована. Также готовится полнометражная картина, в которой помимо двух живых актёров появятся ещё пять ИИ-героев.

Эрнст подчеркнул, что образы будут воссоздаваться только с согласия родственников. Он отметил, что сейчас нет чётких юридических правил для таких случаев, поэтому команда лично договаривалась с близкими каждого из тех, чьи образы планируют использовать.

По мнению главы канала, ИИ поможет вернуть на экраны известных актёров прошлого, о которых помнят взрослые, но не знает молодёжь. Это может стать способом сохранить культурную память.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Не у нас

день назад

Мужчина пережил смерть и рассказал, что он ощутил на том свете

похожие на таракана насекомые

Не у нас

день назад

Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Интересное в Казани

3 дня назад

Помощь в трудный момент: теперь в Казани можно заказать доставку поминальных обедов

фрезерные услуги в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В КФУ ученые примут участие в создании вакцины от рака

Новости Казани

день назад

В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани

Не у нас

день назад

Утраченный текст легенды о короле Артуре был найден

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки
Лонгриды
2 дня назад

Казанец обвинил ТТС в обмане: скрытые дефекты и игнорирование претензий

В Казани мужчина при покупки автомобиля попал в...

Не у нас

3 минуты назад

Первый канал снимет фильм и сериал с сгенерированными ИИ персонажами

Не у нас

28 минут назад

Наравне с остальными: ИИ поступил в университет и с сентября начнет обучение

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане раньше времени проснулись змеи

Новости Татарстана

4 часа назад

Рустама Минниханова могут вновь выдвинуть на пост Раиса на предстоящих выборах
В Казани мужчина жестоко избил свою мать
Новости Казани
2 дня назад

В Казани мужчина жестоко избил свою мать

Новости Казани

4 часа назад

Глава СК потребовал доклад о деле жестокого убийства пятилетнего мальчика в Казани

Не у нас

4 часа назад

В каких регионах Татарстана 6 апреля ждать снегопад?

Новости Казани

5 часов назад

В Татарстане задержали мужчину, напавшего на пенсионера
Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные со...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья