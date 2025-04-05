Первый канал снимет фильм и сериал с сгенерированными ИИ персонажами

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил о запуске двух проектов, где будут использоваться цифровые образы актёров, созданные с помощью искусственного интеллекта.

По его словам, этим летом начнутся съёмки фильма, где часть персонажей будет полностью сгенерирована. Также готовится полнометражная картина, в которой помимо двух живых актёров появятся ещё пять ИИ-героев.

Эрнст подчеркнул, что образы будут воссоздаваться только с согласия родственников. Он отметил, что сейчас нет чётких юридических правил для таких случаев, поэтому команда лично договаривалась с близкими каждого из тех, чьи образы планируют использовать.

По мнению главы канала, ИИ поможет вернуть на экраны известных актёров прошлого, о которых помнят взрослые, но не знает молодёжь. Это может стать способом сохранить культурную память.