Первые сумки из кожи динозавра начнут продавать в 2025 году

Сумка из кожи динозавра — не фантазия, а технологический прорыв. К концу 2025 года в продаже появятся первые аксессуары, изготовленные из искусственной кожи, созданной на основе генетического материала тираннозавра.

Над проектом работают сразу несколько команд: биотехнологические компании The Organoid и Lab-Grown Leather в сотрудничестве с креативным агентством VML. В основе разработки — находка 1998 года в штате Монтана, где учёные извлекли фрагмент коллагена из окаменелых останков динозавра. С помощью синтетической ДНК была выращена ткань, идентичная древней коже.

Материал оказался не только прочным и долговечным, но и биоразлагаемым, что делает его перспективным для устойчивой модной индустрии. По словам генерального директора The Organoid Томаса Митчелла, «мы буквально оживили прошлое, чтобы изменить будущее». Он подчеркнул, что проект демонстрирует потенциал генной инженерии не только в науке, но и в дизайне.

Первыми продуктами станут эксклюзивные аксессуары. А к концу года компании намерены представить флагманский предмет люксовой моды, созданный из этого уникального материала. Это не просто дизайнерская новинка — это культурный артефакт, стирающий границы между эпохами, пишет discover24.ru.