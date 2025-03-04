Первые континенты на Земле могли появиться благодаря метеоритам

Геологи провели исследование, которое позволило установить, что миллиарды лет назад на Земле первые породы могли сформироваться в результате ударов метеоритов.

Анализ изотопов кислорода в древних отложениях показал, что эти события могли быть вызваны метеоритным дождем, который происходил в ранние миллиарды лет существования планеты.

Редкие породы, которые сохранились до наших дней, можно найти в кратонах — старых, стабильных участках континентальной литосферы. Одним из таких является австралийский кратон Пилбара, в котором сохранились граниты и амфиболиты. В нем также обнаружена порода, состоящая из циркона, который сохранил черты первичной магмы.

Исследования показали, что кристаллы на ранних этапах их формирования появились 3,6—3,4 миллиарда лет назад. Изотопный анализ свидетельствует, что они возникли в условиях кристаллизации и гидротермального воздействия базальтовой коры. Раскол коры, вероятно, произошел вследствие метеоритных столкновений, что позволило морской воде циркулировать в этих зонах.

Другие исследования показали, что цирконы были образованы веществами, появившимися после падения гигантских метеоритов. Некоторые ученые выдвигают гипотезу о гравитационном перемешивании, но точное время падения этих древних метеоритов пока не установлено, как сообщает «N+1» со ссылкой на журнал Nature.