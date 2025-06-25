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Пермская епархия защитилась в суде от претензий по святой воде

Пермская епархия объяснила, почему святую воду ...

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25 июня 2025 года в Ленинском районном суде Перми прошло заседание по иску юристки и блогера Ирины Пономаревой к Пермской епархии и митрополиту Мефодию. Пономарева требовала обязать епархию маркировать святую воду, которая продается в церквях.

Представитель епархии, Петр Карелин, заявил, что освященная вода, в том числе крещенская, не подлежит обязательной маркировке, так как она не предназначена для употребления в пищу. По его словам, святая вода используется исключительно для религиозных обрядов и церемоний, и на нее не распространяются требования, которые касаются питьевой воды.

Пономарева возразила, отметив, что церковь должна информировать прихожан о том, что святую воду нельзя употреблять в пищу, а не утверждать, что ее можно пить. Она также пояснила, что подала иск, поскольку митрополит Мефодий проигнорировал ее обращения с просьбой о личной встрече. Юристка утверждала, что не получила ответа на свои запросы, отправленные в апреле по почте и электронной почте.

Кроме того, Пономарева заявила, что при покупке святой воды ей отказали в причастии из-за видеосъемки. Она подчеркнула, что митрополит Мефодий, несмотря на регулярные встречи с властями, не проводит личные приемы прихожан. Юристка добавила, что если митрополит согласится на встречу, она отзовет свой иск.

Представитель епархии предложил мирное разрешение спора, предложив провести встречу с Пономаревой, но она отказалась. Судья Юлия Шпигарь отложила рассмотрение дела до 4 июля, предоставив сторонам время представить дополнительные документы.

Источник: URA.RU

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