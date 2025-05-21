Пентагон заявил о появлении российского кинетического оружия в космосе
Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен сообщил на слушаниях в Сенате Конгресса, что Пентагон зафиксировал признаки присутствия российского кинетического оружия на орбите.
По его словам, американские военные наблюдали, как Россия якобы вывела в космос объект, который может классифицироваться как кинетическое оружие — система, способная повредить или уничтожить спутники за счёт физического воздействия.
Салтцмен выразил обеспокоенность тем, что подобные технологии могут представлять серьёзную угрозу для американских космических аппаратов и инфраструктуры, добавив, что Россия уже не впервые демонстрирует такие возможности на орбите за последние годы, сообщает Life.
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