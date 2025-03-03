Пенсионеры с 1 марта смогут меньше платить за услуги ЖКХ

С 1 марта 2025 года вся страна перейдёт на оплату отопления по фактическому потреблению. Теперь зимой суммы в квитанциях будут выше, а летом – ниже, но годовые расходы останутся неизменными.

Льготы для пенсионеров

Пенсионеры смогут компенсировать взносы на капремонт: 50% – с 70 лет, 100% – с 80 лет. Условие – проживание в одиночку либо с неработающими пенсионерами или инвалидами I–II группы. Компенсация рассчитывается в пределах нормативной площади жилья.

Субсидии на ЖКУ положены, если расходы на коммуналку превышают установленную региональными властями долю дохода. Например, в Москве – 10%, в Санкт-Петербурге – 14%, в Якутии – 15%.

В ряде регионов действуют дополнительные льготы. В Москве одиноких неработающих пенсионеров освободили от оплаты ЖКУ, в Петербурге компенсируют до 50% расходов. В Подмосковье предусмотрена компенсация за вывоз мусора (30–100%) и полное покрытие ЖКУ для малоимущих пенсионеров.

Тарифы на ЖКУ вырастут

Летом 2025 года коммунальные платежи повысятся в среднем на 11,9%, но в зависимости от региона рост может отличаться.

Как оформить льготы

Для получения поддержки необходимо обратиться в МФЦ, соцслужбы или подать заявление через «Госуслуги», пишет Life.ru.