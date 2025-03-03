Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Пенсионеры с 1 марта смогут меньше платить за услуги ЖКХ

Как оформить льготы

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

С 1 марта 2025 года вся страна перейдёт на оплату отопления по фактическому потреблению. Теперь зимой суммы в квитанциях будут выше, а летом – ниже, но годовые расходы останутся неизменными.

Льготы для пенсионеров

Пенсионеры смогут компенсировать взносы на капремонт: 50% – с 70 лет, 100% – с 80 лет. Условие – проживание в одиночку либо с неработающими пенсионерами или инвалидами I–II группы. Компенсация рассчитывается в пределах нормативной площади жилья.

Субсидии на ЖКУ положены, если расходы на коммуналку превышают установленную региональными властями долю дохода. Например, в Москве – 10%, в Санкт-Петербурге – 14%, в Якутии – 15%.

В ряде регионов действуют дополнительные льготы. В Москве одиноких неработающих пенсионеров освободили от оплаты ЖКУ, в Петербурге компенсируют до 50% расходов. В Подмосковье предусмотрена компенсация за вывоз мусора (30–100%) и полное покрытие ЖКУ для малоимущих пенсионеров.

Тарифы на ЖКУ вырастут

Летом 2025 года коммунальные платежи повысятся в среднем на 11,9%, но в зависимости от региона рост может отличаться.

Как оформить льготы

Для получения поддержки необходимо обратиться в МФЦ, соцслужбы или подать заявление через «Госуслуги», пишет Life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

Кардиолог назвал самые опасные лекарства для сердца

Интересное в Казани

день назад

Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

хорошее средство от тараканов и клопов

Не у нас

час назад

Тело было в свинарнике: СК завершил расследование убийства 17-летней школьницы

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Мужской гид в Казани: стиль, уход, отдых и карьера для современных мужчин

ментальная арифметика цена в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

день назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Новости Казани

день назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Новости Казани

день назад

В Казани средняя цена квартиры выросла до 11 млн рублей

Не у нас

12 часов назад

В какие вклады выгоднее всего вложить деньги россиянам?
Новости Казани
час назад

29 июня в Казани состоится VK Fest

Фестиваль организован в сотрудничестве с Респуб...

Новости Татарстана

20 минут назад

Мужчине обрубило палец на заводе "Аметист" в Челнах

Интересное в Казани

час назад

В марте в Уфе пройдет одна из крупнейших агропромышленных выставок в стране

Не у нас

45 минут назад

В Петербурге пенсионерка умерла в луже кипятка

Не у нас

2 часа назад

Пенсионеры с 1 марта смогут меньше платить за услуги ЖКХ
В Татарстане многодетная семья выжила благодаря...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане многодетная семья выжила благодаря пожарному извещателю

Не у нас

12 часов назад

Камила Валиева рада возвращению на лед

Новости Казани

13 часов назад

76% казанцев начали работать еще в студенческие годы

Новости Казани

14 часов назад

Стало известно, из каких городов приедут туристы в Казань
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
6 дней назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела