Пассажирский самолëт не мог приземлиться в аэропорту Якутска из-за поломки шасси

Самолёт Ан-24, на борту которого находились 34 пассажира и 5 членов экипажа, не смог сразу приземлиться в аэропорту Якутска из-за неисправности шасси.

Как сообщает SHOT, рейс следовал из Олёкминска и должен был совершить посадку в 13:15 по местному времени, однако из-за технической проблемы посадка была отложена. В аэропорту начали подготовку к возможной аварийной посадке.

Обновлено: воздушное судно успешно приземлилось в Якутске, все находившиеся на борту остались невредимы.