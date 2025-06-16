Палеозоолог Зиновьев описал окаменелость тюленя из Пантикапея

Российский палеозоолог Андрей Зиновьев описал окаменелость лопатки миоценового тюленя Cryptophoca maeotica, обнаруженную в резервуаре для воды древнего Пантикапея. Цель её использования неизвестна, так как на окаменелости нет следов применения в качестве инструмента или ритуального предмета.

Такие находки, как эта, всегда привлекали внимание людей. Например, неандертальцы приносили окаменелости в пещеры, а позднее люди современного типа использовали их для создания украшений. В Пантикапее археологи нашли не только кости домашних животных, но и человеческие останки, а также эту древнюю окаменелость.

По словам Зиновьева, она принадлежала тюленю, который жил в миоцене в районе Черного моря. Хотя её предназначение остаётся загадкой, возможно, она была связана с мифологией или просто привлекла внимание местных жителей.

Источник: N+1