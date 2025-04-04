Палеонтологи обнаружили следы длиной 60 см

Палеонтологи из Эдинбургского университета под руководством Тони Блейксли обнаружили 131 отпечаток динозавров на острове Скай. Следы, оставленные около 167 миллионов лет назад, стали крупнейшей находкой такого рода в этом регионе.

Они сохранились в породах бывшей субтропической лагуны. Отпечатки размером от 25 до 60 см принадлежали хищным тероподам и массивным зауроподам. Некоторые цепочки следов тянутся более чем на 12 метров, что говорит о неторопливом движении животных по мелководью, пишет Стерлеград.

По словам учёных, подобные находки помогают лучше понять поведение динозавров и условия их жизни. Исследование опубликовано в PLOS One.