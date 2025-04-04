Палеонтологи обнаружили следы длиной 60 см
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Палеонтологи из Эдинбургского университета под руководством Тони Блейксли обнаружили 131 отпечаток динозавров на острове Скай. Следы, оставленные около 167 миллионов лет назад, стали крупнейшей находкой такого рода в этом регионе.
Они сохранились в породах бывшей субтропической лагуны. Отпечатки размером от 25 до 60 см принадлежали хищным тероподам и массивным зауроподам. Некоторые цепочки следов тянутся более чем на 12 метров, что говорит о неторопливом движении животных по мелководью, пишет Стерлеград.
По словам учёных, подобные находки помогают лучше понять поведение динозавров и условия их жизни. Исследование опубликовано в PLOS One.
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