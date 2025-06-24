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Паисий Святогорец предсказал Третью мировую войну

Пророчества старца Паисия Святогорца о Третьей ...

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Журналист Роман Голованов напомнил о пророчествах старца Паисия Святогорца, в которых он предсказал события, схожие с текущими мировыми кризисами. Множество его предсказаний уже сбывается, что вызывает интерес и настороженность среди верующих.

Афонские монахи объясняли, что пророчества даны для того, чтобы люди обратились к Богу и покаялись, а не для того, чтобы успокоить. В условиях сегодняшней неопределенности слова старца, утверждавшего, что мы живем в эпоху, предшествующую Армагеддону, звучат особенно актуально.

Паисий Святогорец предсказывал, что перекрытие реки Евфрат станет предвестием страшного события. Однако, несмотря на его пророчества, он всегда подчеркивал, что будущее известно только Богу, а его слова служат напоминанием о необходимости покаяния и духовной подготовки.

Источник: glavny.tv

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