Овечкину клюшкой разбили губу в матче с "Каролиной"

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил болезненный удар клюшкой по лицу в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины Харрикейнз».

Канадский защитник Брент Бернс попал россиянину в лицо и разбил губу. От удара Овечкин упал на лёд, но быстро поднялся и самостоятельно ушёл на скамейку.

Матч завершился победой «Каролины» со счётом 4:0. Голы забили Андрей Свечников (33'), Джек Рословик (39'), Эрик Робинсон (44') и Джексон Блэйк (57'). Счёт в серии до четырёх побед теперь 2:1 в пользу «Каролины». Следующая встреча состоится ночью 13 мая.

Напомним, 6 апреля Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».