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Отец Владислав призвал школьников молиться, чтобы сдать ЕГЭ

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Отец Владислав Береговой поделился рекомендациями для школьников, которые готовятся сдавать Единый государственный экзамен в этом году. По его мнению, в этот непростой период важно обратиться к Богу за поддержкой и помощью, чтобы легче преодолеть стресс и трудности, пишет издание «Подмосковье Сегодня».

В Русской православной церкви есть специальная служба — «Чин молебного пения пред экзаменами», которая была введена два года назад. Любой священник может провести её по просьбе ученика в храме. Также молитвы об успехе в сдаче экзаменов принято возносить преподобному Сергию Радонежскому — небесному покровителю учащихся.

Отец Владислав посоветовал перед экзаменом прочитать короткую и легко запоминающуюся молитву Святому Духу «Царю Небесный», которая, по его словам, обладает большой духовной силой.

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