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Отец Николай предупреждал о будущем Церкви и государства

Пророчества отца Николая о России: что сбываетс...

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Отец Николай Гурьянов — один из самых почитаемых старцев XX века, чьи слова до сих пор волнуют верующих. Почти полвека он прожил в уединении на острове Залит, куда съезжались паломники со всего Советского Союза.

С самого детства Николай стремился к Богу. В юности он протестовал против закрытия храма, за что был исключён из института, а затем прошёл через тюрьму и лагерь, где едва не лишился ног. После войны он посвятил свою жизнь служению Богу. Он не любил говорить много, но каждое его слово было наполнено глубоким смыслом.

Старец всегда встречал людей словами: «Просите Господа дать вам истину спасения — и всё остальное к вам приложится». Он не только предсказывал погоду, но и говорил о будущем России. Его слова о стране тронули сердца многих.

В 1990-х годах он с тревогой говорил: «Русской Церкви будет нелегко… число правит везде». Он предсказал рост цифрового контроля, обезличивание человека и дал несколько пророчеств.

«Россия — как на передовой. Потом придёт военный — власть строгая, с погонами. Но и это не навсегда. Потом — православный царь. Вы сами это увидите», — говорил старец.

Сегодня эти пророчества стали особенно актуальными. На фоне политических перемен слова старца воспринимаются как предсказания, которые начинают сбываться. Церковно-монархические настроения становятся всё более заметными, а сама Россия продолжает проходить через испытания, многие из которых уже пророчил отец Николай.

Источник: sochi24.tv

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