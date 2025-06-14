Отец Николай объяснил знамения конца света по Библии

Настоятель храма в Сергиевом Посаде рассмотрел современные события через призму библейских пророчеств.

Он отметил, что частые природные бедствия, эпидемии и голод в разных уголках мира соответствуют тем знамениям, которые были описаны в Священном Писании.

Вторым тревожным признаком священнослужитель назвал снижение религиозных чувств у молодежи. Современные молодые люди все реже обращаются к духовным ценностям, а число прихожан в храмах значительно сокращается. Отец Николай также обеспокоен размытием понятий греха и нормализацией аморального поведения в обществе.

Третьим знаком конца света он считает рост числа лжепророков, особенно в интернете. Эти люди, претендующие на роль духовных наставников, искажают учение церкви и вводят верующих в заблуждение.

Тем не менее, священнослужитель призывает воспринимать происходящее без паники, сосредоточив внимание на укреплении веры и следовании божественным заповедям. Он акцентирует внимание, что "конец света" стоит воспринимать не как конкретную дату, а как духовное состояние всего человечества.

Источник: akpars.ru