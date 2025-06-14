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Отец Георгий рассказал о чуде, произошедшем через мощи святого князя Михаила

Настоятель храма рассказал о чудесном исцелении...

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Иерей Георгий Иванов, настоятель храма Вознесения Господня в Калязине, поделился рассказом о чудесном исцелении, которое произошло 12 июня 2024 года благодаря мощам святого благоверного князя Михаила Тверского.

Священник страдал от хронической дистрофии роговицы, заболевание обострилось в конце мая. Боль в глазу была очень сильной, сопровождалась светобоязнью, что сильно мешало нормальному зрению, и он был вынужден носить темные очки даже в помещении.

Из-за необходимости хранить лекарство в холодильнике отец Георгий не мог взять его с собой на торжества, посвященные переносу мощей святого Михаила Тверского в Спасо-Преображенский собор в Твери.

Во время службы он стоял рядом с ракой, где хранились мощи, и размышлял о многочисленных случаях исцелений, произошедших после молитв перед святыми мощами. Когда он вернулся домой, то заметил, что боль в глазу значительно уменьшилась, и его состояние улучшилось.

Отец Георгий пояснил, что болезнь начала прогрессировать после перенесенного коронавируса в 2020 году, и раньше обострения продолжались несколько недель. Однако в этот раз обострение прошло менее чем за две недели, что священник считает милостью Божьей и чудом, совершённым через молитвы святого князя Михаила.

Тверская епархия пригласила верующих принять участие в торжествах, которые прошли 12 июня, в честь первой годовщины переноса мощей святого Михаила Тверского в Спасо-Преображенский собор, сообщает ПроГород.

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