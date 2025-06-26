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Отец Георгий рассказал, какие молитвы не одобряет Церковь

В православной традиции есть молитвы, которые м...

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В православной традиции есть молитвы, которые можно использовать только под присмотром опытных духовных наставников.

В интервью каналу «Новосвят» священник Георгий Петров сообщил, какие молитвы Русская православная церковь считает недопустимыми.

По его словам, некоторые молитвенные тексты могут быть опасными для верующих, особенно если их смысл не полностью понятен.

Отец Георгий отметил, что существуют молитвы, которые можно читать только под руководством духовных учителей. Среди них — обращения к демоническим сущностям или нечистым духам. Несмотря на запрет, некоторые люди всё равно прибегают к ним, часто из-за незнания или заблуждений.

Представитель церкви предупредил, что любые попытки наладить контакт с тёмными силами могут серьёзно повлиять на духовное состояние человека.

Также опасны магические заклинания, которые, по словам священника, могут скрываться под видом молитв. Эти тексты часто содержат элементы языческих верований и направлены на достижение цели с помощью сверхъестественных сил.

Чтобы избежать ошибок, отец Георгий посоветовал верующим обращаться за советом к проверенным источникам и духовным наставникам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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