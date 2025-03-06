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Остались 2 детей: в Индии тигр убил 45-летнего фермера и откусил ему ногу

На место прибыли полицейские и сотрудники лесно...

pixabay.com

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В Индии в штате Махараштра тигр напал на мужчину и отгрыз ему ногу, сообщает The Times of India (TOI).

Трагедия произошла 1 марта в округе Гадчироли. 45-летний Сантош Бхауджи Раут, владелец кукурузной фермы у реки, отправился поливать посевы, но к вечеру не вернулся. Родные начали поиски и вскоре нашли неподалеку его изуродованные останки — одной ноги не было.

На место прибыли полицейские и сотрудники лесного департамента. У погибшего остались жена и двое детей — сын и дочь.

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