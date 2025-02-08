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Опытный турист назвал самое грязное море в России

По словам Дмитрия, самое грязное море он увидел...

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Дмитрий Орлов, опытный путешественник, побывал практически на всем российском побережье. Однако некоторые места он не готов посетить снова из-за грязной воды и антисанитарии.

Загрязненные воды Мурманска

По словам Дмитрия, самое грязное море он увидел у берегов Мурманска. Этот город – один из крупнейших портов России, а активное судоходство и промышленность сделали воду непригодной для купания, сообщает "АБН24".

Проблемы с чистотой в Севастополе

Еще одно разочарование ждало его в Севастополе. Из-за сточных вод местные пляжи превратились в грязную зону с неприятным запахом. За неделю отдыха Дмитрий решился искупаться лишь однажды, после чего на коже появились раздражение и высыпания.

Экологическая ситуация в Туапсе

Туапсе также попал в список самых грязных мест. По словам путешественника, судоходство, выбросы нефтепродуктов и работа промышленных предприятий практически уничтожили туристическую привлекательность курорта. Даже местные жители посещают пляж только для загара, но избегают купания в море.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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