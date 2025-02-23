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Опрос показал: самые ужасные подарки на 23 февраля

Опрос сервиса «Выберу.ру» показал, что почти че...

Фотограф: Ivan Samkov: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7910655/

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Опрос сервиса «Выберу.ру» показал, что почти четверть российских мужчин (24%) недовольны подарками, которые им преподносят на День защитника Отечества. Исследование, в котором приняли участие 2 тысячи человек старше 18 лет, выявило, что многие предпочли бы другие варианты презентов.

Наиболее нежеланными подарками респонденты назвали:

- **Подарочные сертификаты** – их не хотят получать 41% опрошенных.
- **Розыгрыши в виде вызова псевдополиции** – такие сюрпризы сочли неуместными 18%.
- **Стандартные наборы (гель для душа, носки)** – раздражают 16% мужчин.

При этом 15% участников опроса предпочли бы презенты, выходящие за рамки стереотипов, например уроки вокала или кулинарные курсы.

Что же мужчины хотят видеть в качестве подарка?

- 37% оценили бы **дорогой алкоголь**.
- 31% были бы рады **ужину, приготовленному любимой**.
- 24% мечтают о **новом iPhone**.

Кроме того, 27% респондентов считают, что подарки, которые они дарят на 8 Марта, обходятся им значительно дороже, чем те, что они получают на 23 Февраля. Больше всего разочарования вызывают презенты от **коллег (48%)**, реже – от **второй половинки (26%)**, **родственников (19%)** и **друзей (7%)**.

Также опрос показал снижение интереса к гендерным праздникам: лишь 52% мужчин относятся к ним положительно, что на 19% меньше, чем в прошлом году. Это говорит о необходимости пересмотра традиционных подходов к выбору подарков и формату празднования.

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