Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Open AI создали нейросеть для омоложения и продления жизни

Подписаться в Telegram

OpenAI совместно с биотехнологическим стартапом Retro Biosciences разработали нейросеть GPT-4b, которая позволяет значительно улучшить работу факторов Яманаки — белков, способных превращать зрелые клетки в стволовые. Это открытие, опубликованное в MIT Technology Review 17 января 2025 года, может существенно продвинуть регенеративную медицину и исследования в области омоложения.

В основе GPT-4b лежит языковая модель GPT-4 от OpenAI, адаптированная для биоинженерии. Ее обучили на данных о последовательностях белков различных биологических видов. Нейросеть не только модифицирует факторы Яманаки, но и прогнозирует взаимодействия белков, что позволяет ускорить исследования и повысить их точность.

Разработчики утверждают, что модифицированные GPT-4b белки в 50 раз эффективнее преобразуют зрелые клетки в стволовые по сравнению с естественными факторами Яманаки. Такие клетки могут трансформироваться в любые ткани организма, открывая перспективы лечения поврежденных органов, замещения тканей и омоложения.

История разработки и потенциал GPT-4b

Retro Biosciences, основанная Джо Беттс-Лакруа в 2021 году, нацелена на продление жизни человека с помощью клеточного программирования. В 2023 году OpenAI инвестировала 180 млн долларов в стартап, а год спустя началась совместная работа над GPT-4b под руководством Джона Холлмана, Аарона Джейча и Рико Майнла.

По мнению Холлмана, нейросеть предлагает решения, которые превосходят способности традиционных методов. Ранее подобные прорывы совершали другие системы ИИ, такие как AlphaFold от Google DeepMind, предсказывающая 3D-структуру белков. Однако GPT-4b идет дальше, работая с гибкими и неструктурированными белками, что делает ее подход уникальным.

Ограничения и перспективы

Несмотря на впечатляющие результаты, технология имеет свои недостатки. Лишь менее 1% перепрограммированных клеток успешно становятся стволовыми, а сам процесс занимает несколько недель. Тем не менее, ученые считают, что такие модели могут стать основой для разработки методов омоложения и лечения различных заболеваний.

GPT-4b поднимает множество вопросов, связанных с этикой и безопасностью, поскольку использование искусственного интеллекта в биоинженерии может иметь долгосрочные последствия. Разработчики планируют опубликовать результаты своих исследований в будущем, чтобы доказать их достоверность и продолжить работу в этой инновационной области.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Не у нас

12 часов назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

сколько ног у клопа

Новости Татарстана

день назад

В 63 года скончался бывший судья ВС РТ Мурман Силагадзе

Интересное в Казани

2 дня назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

декальцинация кофемашины siemens в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани на Вишневского столкнулись не менее 6 машин

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял на контроль ситуацию матери 3 детей из Татарстана

Новости Казани

день назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Происшествия

17 часов назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании
Новости Казани
20 часов назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуно...

Не у нас

54 минуты назад

Кардиолог Козлова рассказала, у кого может произойти остановка сердца

Не у нас

54 минуты назад

Средний размер страховой пенсии после индексации вырастет до 24,9 тыс. рублей

Не у нас

54 минуты назад

В Antropic заявили о двукратном увеличении продолжительности жизни благодаря ИИ

Не у нас

59 минут назад

Стало известно, кто в России будет платить тройной налог на авто
Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли и...
Новости Татарстана
день назад

Магазин «Светофор» в Нурлате временно закрыли из-за антисанитарии

Не у нас

59 минут назад

13 кошек умерли от птичьего гриппа: как уберечь своего питомца

Не у нас

час назад

ЦМАКП: более 20% предприятий в Росии под угрозой банкротства

Не у нас

час назад

SuperJob: 31% россиян предпочитают брать отпуск в июле
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
6 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей