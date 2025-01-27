Open AI создали нейросеть для омоложения и продления жизни

OpenAI совместно с биотехнологическим стартапом Retro Biosciences разработали нейросеть GPT-4b, которая позволяет значительно улучшить работу факторов Яманаки — белков, способных превращать зрелые клетки в стволовые. Это открытие, опубликованное в MIT Technology Review 17 января 2025 года, может существенно продвинуть регенеративную медицину и исследования в области омоложения.

В основе GPT-4b лежит языковая модель GPT-4 от OpenAI, адаптированная для биоинженерии. Ее обучили на данных о последовательностях белков различных биологических видов. Нейросеть не только модифицирует факторы Яманаки, но и прогнозирует взаимодействия белков, что позволяет ускорить исследования и повысить их точность.

Разработчики утверждают, что модифицированные GPT-4b белки в 50 раз эффективнее преобразуют зрелые клетки в стволовые по сравнению с естественными факторами Яманаки. Такие клетки могут трансформироваться в любые ткани организма, открывая перспективы лечения поврежденных органов, замещения тканей и омоложения.

История разработки и потенциал GPT-4b

Retro Biosciences, основанная Джо Беттс-Лакруа в 2021 году, нацелена на продление жизни человека с помощью клеточного программирования. В 2023 году OpenAI инвестировала 180 млн долларов в стартап, а год спустя началась совместная работа над GPT-4b под руководством Джона Холлмана, Аарона Джейча и Рико Майнла.

По мнению Холлмана, нейросеть предлагает решения, которые превосходят способности традиционных методов. Ранее подобные прорывы совершали другие системы ИИ, такие как AlphaFold от Google DeepMind, предсказывающая 3D-структуру белков. Однако GPT-4b идет дальше, работая с гибкими и неструктурированными белками, что делает ее подход уникальным.

Ограничения и перспективы

Несмотря на впечатляющие результаты, технология имеет свои недостатки. Лишь менее 1% перепрограммированных клеток успешно становятся стволовыми, а сам процесс занимает несколько недель. Тем не менее, ученые считают, что такие модели могут стать основой для разработки методов омоложения и лечения различных заболеваний.

GPT-4b поднимает множество вопросов, связанных с этикой и безопасностью, поскольку использование искусственного интеллекта в биоинженерии может иметь долгосрочные последствия. Разработчики планируют опубликовать результаты своих исследований в будущем, чтобы доказать их достоверность и продолжить работу в этой инновационной области.