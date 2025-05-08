Опасность затаилась во льдах Антарктиды: чем грозит пробуждение древних вирусов

Таяние антарктических ледников может не только вызвать подъём уровня океана, но и освободить древние микроорганизмы — вирусы и бактерии, к которым у людей нет иммунитета.

Раньше такие опасения воспринимались как фантастика, но новые научные данные доказывают, что это вполне реально. Например, российским учёным удалось оживить червей, пролежавших в сибирской мерзлоте 46 тысяч лет. После разморозки они не только пришли в себя, но и начали питаться.

Ранее в похожем эксперименте учёные извлекли из янтаря бактерию из желудка древней пчелы, возрастом около 40 миллионов лет. Она тоже оказалась живой. Эти случаи показывают, что микроорганизмы способны переживать экстремальные условия и оставаться жизнеспособными.

Особую обеспокоенность вызывает возможность распространения древних вирусов через воду и воздух. Немецкие специалисты по вирусологии предупреждают: если такие патогены оживут, они могут с лёгкостью разноситься по морским течениям и охватывать целые континенты.

На сегодняшний день известно более 15 тысяч видов существ, способных впадать в спячку на тысячи лет. Но никто не знает, сколько ещё организмов хранится в антарктических льдах. И если они проснутся, последствия могут быть непредсказуемыми, сообщает «МедиаПоток».