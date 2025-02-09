Онколог Каприн: бесплатная вакциня от рака появится в России через 2,5 года

Российские врачи смогут применять персонализированную мРНК-вакцину для терапии онкологических заболеваний уже через 2,5 года. Однако перед этим необходимо завершить клинические испытания и проверить препарат на токсичность.

Главный внештатный онколог Минздрава России, глава НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил, что набор добровольцев для участия в исследовании уже завершён. По его словам, пациенты будут получать вакцину бесплатно.

Разработанная российскими учёными мРНК-вакцина предназначена для борьбы с онкозаболеваниями, а первые испытания на людях могут стартовать в сентябре 2025 года.