Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Во время изучения прибрежных вод Багамских островов океанологи обнаружили необычное скопление массивных каменных блоков.

Структура расположена неподалеку от острова Бимини на глубине около 10 метров. Её протяженность составляет 700 метров, после чего она разделяется на две параллельные линии. Поверхность камней покрыта следами длительного воздействия воды, что говорит об их внушительном возрасте.

Исследование показало, что блоки имеют одинаковые размеры, но их состав отличается от пород, распространенных в этом регионе. Специалисты расходятся во мнениях относительно происхождения находки. Одни считают, что она имеет природное происхождение, другие предполагают, что камни могли попасть сюда в результате человеческой деятельности, например, с затонувших кораблей. Однако их аккуратное расположение ставит под сомнение эту версию.

Несмотря на проведенные исследования, разгадать тайну этой структуры пока не удалось. Некоторые связывают её с легендарной «дорогой в Атлантиду», но для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие изыскания, пишет «Собеседник на скамейке».