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Около 10 кошек погибло в пожаре под Екатеринбургом

Судьба 30 кошек и двух собак остаётся неизвестной

pixabay.com

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В Берёзовском, недалеко от Екатеринбурга, произошёл пожар в приюте «4 лапы», в результате которого погибло около десяти кошек.

В момент возгорания в здании находилось 50 животных. Волонтёры пытались спасти их, выносили через окна и оказывали первую помощь. Один из добровольцев получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Судьба 30 кошек и двух собак остаётся неизвестной — некоторые могли сбежать, другие могут находиться под завалами. Их поиски продолжаются, пишет Mash.

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