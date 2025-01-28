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Океанологи США нашли загадочные ряды отверстий на дне Атлантического океана

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Американские исследователи обнаружили на глубине 2540 метров в Атлантическом океане необычные ряды отверстий, происхождение которых вызывает споры. Одни специалисты предполагают, что эти структуры могли быть созданы неизвестными глубоководными организмами, тогда как другие связывают их с последствиями научных исследований.

Ранее подобные образования уже фиксировались. Например, в 2004 году на глубине 2082 метра были найдены отверстия изогнутой формы. Однако новая находка отличается тем, что отверстия выстроены в строгую прямую линию, что делает её особенно загадочной.

Этот случай вновь подчеркивает, насколько мало изучены глубоководные зоны океана. Ученые планируют продолжить исследования, надеясь, что современные технологии и будущие экспедиции помогут разгадать эту тайну.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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