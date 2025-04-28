Океанологи раскрыли тайну чудовища в космическим обликом, обитающего на дне

Океанологи рассказали об уникальной рыбе с необычной внешностью, обитающей на огромных глубинах океана. Эти рыбы, известные как марианские парусники, привлекают внимание своим странным, почти инопланетным видом. Их тела бесцветные и прозрачные, сплющенные, но одновременно раздутые, что делает их похожими на космических пришельцев.

Марианский парусник считается самой глубокой рыбой, когда-либо обнаруженной на Земле. Впервые её заметили на глубине около 8000 метров ниже уровня моря в 2014 году. По словам ученых, внешне рыба напоминает куриное филе с опухолью, что делает её еще более загадочной и интересной для исследователей.

«На первый взгляд, парусник кажется совершенно не приспособленным для жизни на такой глубине. Однако, несмотря на свой странный внешний вид, он и его сородичи прекрасно выживают в экстремальных условиях», — объясняют ученые.

Ихтиологи продолжают исследовать, как эта рыба адаптировалась к жизни на таких больших глубинах. Помимо способности выдерживать гигантское давление, марианский парусник также демонстрирует способность охотиться в условиях, где другие виды рыбы не могут выжить. Важно отметить, что эти рыбы часто охотятся стаями, что позволяет им эффективно действовать в дикой среде, пишет techinsider.