OFID: Птичий грипп H5N1 угрожает людям через кошек

Американские учёные из Университета Мэриленда обнаружили тревожную тенденцию: опасный вирус птичьего гриппа H5N1 начал распространяться между разными видами животных, и кошки могут стать промежуточным звеном на пути к человеку. Эти данные опубликованы в журнале Open Forum Infectious Diseases (OFID).

За последние 20 лет в 18 странах зарегистрировано 607 случаев заражения кошек этим вирусом. Среди них были как домашние животные, так и дикие представители кошачьих. Особенно пугает высокая смертность: 90% заболевших кошек погибают. При этом вирус вызывает сильное воспаление мозга, которое легко спутать с симптомами бешенства.

Инфекция может передаваться разными путями. Кошки заражаются, если едят больных птиц, пьют сырое молоко от инфицированных коров или контактируют с другими заражёнными млекопитающими.

Что касается людей, то официально известно о 950 случаях заражения H5N1. Почти половина из них закончилась смертью, что говорит о серьёзной опасности вируса.

Учёные предупреждают, что ситуация может ухудшиться, если вирус начнёт передаваться воздушно-капельным путём. Особую тревогу вызывает тот факт, что за популяциями кошек практически не ведётся систематического наблюдения, что мешает оценить масштаб проблемы.

Для снижения рисков специалисты рекомендуют не кормить домашних животных сырым мясом и молоком, ограничить их перемещения в районах, где зафиксированы вспышки болезни, и ужесточить санитарный контроль на фермах и в приютах.